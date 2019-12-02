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В России могут ввести электронные трудовые книжки 

Парламентская газета 1 час назад
В России могут ввести электронные трудовые книжки
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
Работодателей обяжут предоставлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности застрахованных граждан. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.
Автором документа выступило Правительство России.
Законопроектом предлагается установить, что основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже сотрудника будет представляется работодателями в информационную систему Пенсионного фонда России.
Также уточняются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме, согласно которым их получение возможно у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Также предусматривается ответственность работодателя за задержку выдачи работнику информации о трудовой деятельности, внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника по аналогии с ответственностью за задержку выдачи трудовой книжки, внесение в неё неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.
Авторы подчёркивают, что принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством.
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Теги:
Общество , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Правительство РФ
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