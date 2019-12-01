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В Крыму ответили Украине на заявления о рекордной смертности за пять лет 

Ura.Ru 27 минут назад
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Фото: Irina Rassvetnaja/unsplash.com © URA.RU
Заявление о рекордной смертности в Крыму после его воссоединения с Россией является ложным и пропагандистским, поскольку его автор Евгения Горюнова не имеет подготовки в области демографии и связана с западными структурами. Такой точкой зрения с «URA.RU» поделился крымовед, доцент Крымского федерального университета и бывший коллега Горюновой Сергей Киселев.
Учёные заявили о рекордной смертности крымчан за 5 лет
Ранее сотрудница Таврического национального университета Евгения Горюнова заявила, что смертность жителей Крыма достигла рекордных показателей. При этом наибольший пик смертности пришелся на 2014—2016 годы. По ее мнению, это связано с тем, что крымчане переживают из-за разлуки с Украиной.
«Это беглая сотрудница нашего университета. Она несет абсолютную чушь, потому что демография — не ее специализация. Ничем, кроме пропаганды, подобные утверждения не являются», — рассказал Киселев в разговоре с корреспондентом агентства. Политолог уточнил, что ранее Горюнова занималась взаимодействием Крыма с западными структурами, в том числе с НАТО, и якобы «сидела на грантах».
Киселев также указал на то, что Горюнова не раскрыла, какими именно данными она пользовалась. Он согласился, что в Крыму наблюдается некоторое снижение рождаемости, но, по его мнению, оно связано с демографической ямой, которая наблюдалась 20 лет назад. Соотношение смертности и рождаемости не имеет позитивной динамики, но не стоит говорить о демографической катастрофе, подчеркнул политолог.
Вместе с тем Киселев отметил, что в некоторых украинских регионах демографы фиксируют сверхсмертность. По его данным, на тысячу человек там может приходиться до 12-14 смертей, что может говорить о вымирании населения.
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Теги:
Общество , Сергей Киселев , Евгений Горюнов , НАТО , Республика Крым
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