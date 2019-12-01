В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности

В Крыму ответили Украине на заявления о рекордной смертности за пять лет

Заявление о рекордной смертности в Крыму после его воссоединения с Россией является ложным и пропагандистским, поскольку его автор Евгения Горюнова не имеет подготовки в области демографии и связана с западными структурами. Такой точкой зрения с «URA.RU» поделился крымовед, доцент Крымского федерального университета и бывший коллега Горюновой Сергей Киселев

Ранее сотрудница Таврического национального университета Евгения Горюнова заявила, что смертность жителей Крыма достигла рекордных показателей. При этом наибольший пик смертности пришелся на 2014—2016 годы. По ее мнению, это связано с тем, что крымчане переживают из-за разлуки с Украиной.

«Это беглая сотрудница нашего университета. Она несет абсолютную чушь, потому что демография — не ее специализация. Ничем, кроме пропаганды, подобные утверждения не являются», — рассказал Киселев в разговоре с корреспондентом агентства. Политолог уточнил, что ранее Горюнова занималась взаимодействием Крыма с западными структурами, в том числе с НАТО, и якобы «сидела на грантах».

Киселев также указал на то, что Горюнова не раскрыла, какими именно данными она пользовалась. Он согласился, что в Крыму наблюдается некоторое снижение рождаемости, но, по его мнению, оно связано с демографической ямой, которая наблюдалась 20 лет назад. Соотношение смертности и рождаемости не имеет позитивной динамики, но не стоит говорить о демографической катастрофе, подчеркнул политолог.

Вместе с тем Киселев отметил, что в некоторых украинских регионах демографы фиксируют сверхсмертность. По его данным, на тысячу человек там может приходиться до 12-14 смертей, что может говорить о вымирании населения.