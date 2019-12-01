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Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз 

Lenta.ru + ещё 1 54 минуты назад
Бригада скорой погуглила диагноз
Фото: Instagram
В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать искать ответ в интернете. Видео, снятое матерью ребенка, опубликовано в закрытом Instagram-аккаунте «Вести | Братск».
На кадрах женщина в форме сотрудника скорой сидит перед малышом со смартфоном, зачитывает комментарии офтальмологов и с трудом произносит слово «сукровица». Вероятно, она просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам.
Когда именно был снят ролик и чем закончилась история, не уточняется.
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Теги:
Общество , Братск
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