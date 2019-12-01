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Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Гутерреш заявил о нехватке воли в борьбе за климат
Фото: РИА Новости
Международному сообществу не хватает политической воли для решения конкретных проблем, которые провоцируют климатические изменения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш накануне открытия конференции по климату COP 25 в Мадриде.
"Не хватает политической воли, чтобы установить цену на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, прекратить строительство угольных электростанций, готовности изменить налоги, взимать плату за загрязнение", — заявил Гутерреш на пресс-конференции в испанской столице.
Он призвал "прекратить копать" и воспользоваться "широкими возможностями", предлагаемыми возобновляемой энергией.
Гутерреш напомнил, что несмотря на большое количество стран, которые взяли на себя обязательства достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, "есть большие страны, которые не выполняют свою часть".
"Мы приближаемся к точке невозврата в климатическом кризисе", — заявил он.
Он призвал к резкому сокращению выбросов в 2030 году и призвал "прекратить войну против природы".
"Важно, чтобы на COP признали, что развивающиеся страны, которые страдают от последствий климатических изменений, имели не только сильную поддержку в дотациях, но также обсудили бы формы их поддержки в борьбе с природными катастрофами и восстановление после этих катастроф", — добавил Гутерреш.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней примут участие представители 196 стран.
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Теги:
Общество , Экология , Антониу Гутерреш , ООН , Мадрид
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