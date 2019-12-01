Гутерреш заявил о нехватке воли в борьбе за климат

Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата

Международному сообществу не хватает политической воли для решения конкретных проблем, которые провоцируют климатические изменения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш накануне открытия конференции по климату COP 25 в Мадриде

"Не хватает политической воли, чтобы установить цену на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, прекратить строительство угольных электростанций, готовности изменить налоги, взимать плату за загрязнение", — заявил Гутерреш на пресс-конференции в испанской столице.

Он призвал "прекратить копать" и воспользоваться "широкими возможностями", предлагаемыми возобновляемой энергией.

Гутерреш напомнил, что несмотря на большое количество стран, которые взяли на себя обязательства достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, "есть большие страны, которые не выполняют свою часть".

"Мы приближаемся к точке невозврата в климатическом кризисе", — заявил он.

Он призвал к резкому сокращению выбросов в 2030 году и призвал "прекратить войну против природы".

"Важно, чтобы на COP признали, что развивающиеся страны, которые страдают от последствий климатических изменений, имели не только сильную поддержку в дотациях, но также обсудили бы формы их поддержки в борьбе с природными катастрофами и восстановление после этих катастроф", — добавил Гутерреш.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней примут участие представители 196 стран.