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Соловьев и Познер поспорили после обещания Путина навести порядок на российском ТВ 

Ura.Ru 16 минут назад
Соловьев и Познер поспорили из-за Путина
Фото: РИА Новости
Телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер высказались о том, как должно измениться российское телевидение. Журналисты в разговоре с корреспондентом «URA.RU» прокомментировали обещание президента РФ Владимира Путина навести порядок на ТВ, однако во мнениях не сошлись.
По мнению Владимира Познера, российское телевидение не должно подчиняться правительству.
«Надо, прежде всего, чтобы власть вообще не вмешивалось в телевидение. И чтобы телевидение не управлялось властью. Все федеральные каналы управляются Кремлем. Это главный недостаток, именно поэтому там столько ахинеи», — заявил «URA.RU» Познер.
Владимир Соловьев считает, что российское телевидение и так меняется каждый день.
«Каждый день на телевидении — это новая страница. Каждый раз в каждой программе ты что-то меняешь. А если речь идет о форматах, то и новые форматы каждый год появляются. Проводятся целые телевизионные ярмарки форматов со всего мира», — сказал телеведущий.
Он полагает, что телевидение — одно из самых динамичных «направлений человеческой деятельности».
Путин нашел ахинею на российском телевидении
Соловьев также ответил на критику президента гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге. На встрече с Путиным она пожаловалась на то, что телеканалы отказываются делать сюжеты на этнические темы. Журналист отметил, что на ВГТРК уделяют большое внимание национальным меньшинствам страны.
«По крайней мере, на ВГТРК 28 из 80 региональных филиалов вещают на 54 национальных языках народов России. Информационное вещание на национальных языках — 2460 часов в год. В программа «Вести», «Вести недели» регулярно выходят репортажи, в которых освещаются важнейшие общественно-политические и культурные события о жизни народов России», — сообщил «URA.RU» телеведущий.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с критикой российского телевидения. На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике после жалоб общественников на федеральные каналы Путин пообещал навести порядок на ТВ, сообщает «Царьград».
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Комментарии3 
Теги:
Общество , Владимир Познер , Владимир Соловьев , Маргарита Лянге , Владимир Путин , ВГТРК , Царьград ТВ
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