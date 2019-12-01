Соловьев и Познер поспорили из-за Путина

Владимир Познер заявил, что власти не должны вмешиваться в процессы на российском ТВ.

«Все федеральные каналы управляются Кремлем. Это главный недостаток, именно поэтому там столько ахинеи», — заявил Познер.

Владимир Соловьев отметил, что российское ТВ не является закоснелой структурой и меняется каждый день.

«Каждый день на телевидении — это новая страница. Каждый раз в каждой программе ты что-то меняешь. А если речь идет о форматах, то и новые форматы каждый год появляются», — сказал Соловьев.

Он также ответил критикам, заявившим, что центральные телеканалы якобы отказываются делать сюжеты на этнические темы. Ведущий отметил, что на ВГТРК региональные филиалы вещают на 54 национальных языках. Регулярно выходят репортажи о событиях в жизни народов России.