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Учёные назвали профессию самых здоровых и «живучих» российских мужчин 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Названа профессия самых «живучих» россиян
Фото: РИА Новости
Исследователи Научно-исследовательского института медицины труда им. Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН выяснили, у представителей какой профессии ниже риск смерти от травм и болезней.
Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.
Причём риск этот ниже на 60%. По мнению авторов исследования, не последнюю роль в этом играет то, что отбор в космонавты проходят исключительно здоровые мужчины, а в дальнейшем они получают медобслуживание на высочайшем уровне.
Как писал News.ru ранее, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что почти в два раза снизился в России уровень травматизма на производстве со смертельным исходом за период с 2010 по 2018 годы.
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Теги:
Общество , Татьяна Голикова , РАН , Правительство РФ , РИА Новости
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