Названа профессия самых «живучих» россиян

Учёные назвали профессию самых здоровых и «живучих» российских мужчин

Исследователи Научно-исследовательского института медицины труда им. Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН выяснили, у представителей какой профессии ниже риск смерти от травм и болезней.

Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.

Причём риск этот ниже на 60%. По мнению авторов исследования, не последнюю роль в этом играет то, что отбор в космонавты проходят исключительно здоровые мужчины, а в дальнейшем они получают медобслуживание на высочайшем уровне.