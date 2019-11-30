Депутата-единороса накажут за пьяную езду

Севшего пьяным за руль пензенского депутата исключат из «Единой России»

По его словам, Вдонин в пьяном виде "сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей".

"При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо), возможной трагедии удалось избежать", — отметил Ревенко, назвав поведение пензенского депутата "вызывающим и аморальным".

"Вдонин должен быть наказан и жестко. Он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции. Кроме, того я возьму разбирательство этого вопиющего случая под личный контроль!" — отметил глава комиссии.

Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина , который на прошедшем съезде "Единой России" обратил особое внимание всех членов партии на то, что "лидер — это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других", а те члены партии, кто нарушил закон, должны отвечать по всей строгости.