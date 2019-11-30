Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Общество
В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом
В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом
Политика
Дело МН17 частично передали в суд
Дело МН17 частично передали в суд
В мире
Украина решила выслужиться перед Трампом
Украина решила выслужиться перед Трампом
В мире

Книгу Маяковского с его надписью в адрес Лиле Брик продали на торгах в Петербурге 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Книгу Маяковского продали на торгах за 790 тыс. рублей
Фото: Wikipedia
Издание поэмы "Война и мир" Владимира Маяковского с дарственной надписью поэта в адрес Лили Брик продано на XIII букинистическом аукционе "Редкие книги. Графика. Винил" в Петербурге за 790 тыс. рублей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (организатор торгов).
"Продано за 790 тыс. рублей, по начальной цене. Это был первый случай продажи издания поэта с надписью, адресованной Лиле Брик", — сказала представитель пресс-службы РАД.
Книгу напечатали в Петрограде в 1919 году. Дарственная надпись на ней гласит "ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г. ", рядом нарисован цветок.
Всего на торги, которые прошли в субботу, выставили 314 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей и книги на иностранных языках, описания стран и городов, а также автографы, гравюры, литографии, плакаты, коллекционные виниловые пластинки и киноафиши.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
ТАСС: последние новости
Учителя информатики городской школы в Белгороде уволят за драку с учеником Учителя информатики городской школы в Белгороде уволят за драку с учеником Останки семи погибших в Великой Отечественной войне солдат переданы с Украины в Россию Останки семи погибших в Великой Отечественной войне солдат переданы с Украины в Россию Путин: Гоар Вартанян вписала героические страницы в историю внешней разведки Путин: Гоар Вартанян вписала героические страницы в историю внешней разведки
Комментарии 
Теги:
Общество , Другое , Лиля Брик , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин 5
В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом
В России отреагировали на скандал с Apple и Крымом 1
Дело МН17 частично передали в суд
Дело МН17 частично передали в суд 26
Украина решила выслужиться перед Трампом
Украина решила выслужиться перед Трампом 25
«Руки-базуки» вызвал мэра российского города на бой
«Руки-базуки» вызвал мэра российского города на бой 18
Видео
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
01:10
В НАТО назвали Россию своей главной угрозой
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
05:29
Кому отдать Крым: Apple приняла решение
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение