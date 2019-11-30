Книгу Маяковского продали на торгах за 790 тыс. рублей

Книгу Маяковского с его надписью в адрес Лиле Брик продали на торгах в Петербурге

Издание поэмы "Война и мир" Владимира Маяковского с дарственной надписью поэта в адрес Лили Брик продано на XIII букинистическом аукционе "Редкие книги. Графика. Винил" в Петербурге за 790 тыс. рублей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (организатор торгов).

"Продано за 790 тыс. рублей, по начальной цене. Это был первый случай продажи издания поэта с надписью, адресованной Лиле Брик", — сказала представитель пресс-службы РАД.

Книгу напечатали в Петрограде в 1919 году. Дарственная надпись на ней гласит "ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г. ", рядом нарисован цветок.

Всего на торги, которые прошли в субботу, выставили 314 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей и книги на иностранных языках, описания стран и городов, а также автографы, гравюры, литографии, плакаты, коллекционные виниловые пластинки и киноафиши.