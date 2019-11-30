Сириец едет к Путину, чтобы подарить ему коня

«Я проехал на коне уже почти 6 тысяч километров. Посетил, в частности, Багдад, Тегеран, в России — Дагестан, Чечню. После Ростова будет Воронеж и, думаю, 15 января следующего года я буду в Москве», — сказал Аззам встречавшим его горожанам.

Аззам едет на арабской кобылице Наязек Шам (Звезда Сирии). Он хочет поблагодарить российский народ за поддержку его страны во время войны и вручить Звезду Сирии президенту РФ.

Всадник начал своё путешествие 17 апреля 2019 года с площади Омейядов в Дамаске. В Россию он добирался через Иорданию, Ирак, Иран, Азербайджан.

Аднан Аззам — член международной Гильдии конных путешественников (LRG), Он совершил несколько длительных поездок по всему миру и написал книгу «Всадник надежды».