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Подравшегося с учеником педагога в Белгороде решили не увольнять 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Преподавателя информатики городской школы №15 Белгорода не будут увольнять после драки с учеником, сообщили в управлении образования Белгорода. Учитель получит дисциплинарное взыскание.
В городском управлении образования сообщили ТАСС, что учитель не будет уволен. В настоящее время по факту инцидента в школе проводится проверка.
На 2 декабря назначена комиссия по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка, участвовавшего в драке. Сейчас все стороны конфликта дают показания в полиции.
В пятницу сообщалось о драке между учителем и учеником в школе Белгорода.
Директор учебного заведения обещала уволить преподавателя, однако конфликт вызвал неоднозначную реакцию. Большинство учеников и учителей встали на сторону преподавателя. Один из школьников рассказал, что драке предшествовало сильное опоздание подростка на урок, а также грубое обращение в ответ на замечание учителя. В ответ на просьбу удалиться из класса школьник продолжил словесную перепалку.
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Комментарии13 
Теги:
Общество , ИТАР-ТАСС , Белгород
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