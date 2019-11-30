Известны последствия драки педагога с учеником

Преподавателя информатики белгородской школы №15 Олега Пургина не уволят после драки с учеником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление образования.

«Преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения», — заявили чиновники.

Решение вызвано массовой поддержкой Пургина — на его сторону встали все ученики и учителя школы.

Телеграм-канал «Белгород №1» пишет, что инцидент поднимает огромную проблему — педагог в России часто беззащитен перед малолетними хамами и дебоширами. При этом, когда у преподавателя сдают нервы, он обречен на увольнение и даже на уголовное преследование.

«Пургин стал жертвой издевательств подростков — и как минимум не сделал ничего плохого. Судя по ролику и рассказам очевидцев, у учителя действительно сдали нервы — но даже в такой ситуации он не проявлял агрессии и лишь пытался остановить ученика, явно нападавшего на него. А коллеги и другие ученики в один голос говорят, что учитель не виноват — он стал жертвой провокации», — сообщают гражданские журналисты.

Они отмечают, что с трудными подростками должны работать психологи, социальные педагоги и другие специалисты. Однако зачастую такой работы не ведется, а подросткам все сходит с рук. В случае с Пургиным гражданское общество Белгорода смогло добиться справедливости.

На 2 декабря назначено заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием родителей подростка, участвовавшего в драке. Стороны конфликта уже дали показания в полиции.

Ранее «Рамблер» сообщал , что драка между учителем и учеником произошла в школе №15 Белгорода.

Дирекция школы хотела уволить педагога «за нарушение этики», но большинство учеников и учителей встали на его сторону. В интернете запустили акцию #ЗаОлегаЮрьевича. Ученики рассказали, что подросток заявился на урок с опозданием, грубо ответил на замечание учителя. Когда педагог попросил его выйти из класса, он не подчинился и стал вести себя еще более вызывающе.