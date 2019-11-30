Актер с факелом: Ди Каприо обвинили в поджогах лесов

Актер с факелом: Болсонару обвинил Ди Каприо в поджогах лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что актер и эко-активист Леонардо Ди Каприо спонсирует НПО, членов которой подозревают в поджоге лесов Амазонии. При этом глава государства не предоставил доказательств своей теории. Ди Каприо был одним из филантропов, которые создали фонд срочной помощи лесам Амазонии размером $5 млн Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии. Такое мнение бразильский лидер высказал во время общения со своими сторонниками, собравшимися поприветствовать его у ворот официальной резиденции. Трансляция встречи велась на странице Болсонару в Facebook.

«Леонардо Ди Каприо — классный парень, правда? Дает деньги на то, чтобы поджигали Амазонию», — ответил политик на просьбу одной из сторонниц беречь природные ресурсы страны. При этом президент не уточил, что имеет в виду.

Речь может идти о задержанных 25 ноября членах нескольких НПО, которых полиция северного штата Пара подозревает в поджоге заповедного леса в районе одной из самых популярных среди туристов природоохранных зон региона — Алтер-ду-Шау.

Она расположена у слияния Амазонки и ее притока Тапажос. По мнению The Guardian, здесь самый красивый пресноводный пляж мира. Поселок, в котором проживают менее 7 тыс. человек, ежегодно посещают около 60 тыс. туристов.

По версии следствия, к умышленным поджогам местных лесов причастны не менее трех действующих здесь НПО — Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria. Как утверждают в правоохранительных органах , вскоре после начала пожаров в Амазонии эти организации получили контракты со Всемирным фондом защиты дикой природы (WWF). Они могли продать «зеленым» некие фотографии, которые WWF использовали в кампании по сбору средств на борьбу с природным бедствием. Одним из филантропов стал Леонардо Ди Каприо. В августе он и еще ряд его единомышленников создали фонд срочной помощи лесам Амазонии размером $5 млн Средства должны были направить на решение срочных задач по спасению «легких планеты».

К слову, Леонардо Ди Каприо — активный борец за экологию. Он выступает по всему миру с заявлениями об изменении климата.

В своей оскаровской речи 28 февраля актер призвал обратить внимание на экологическую обстановку на планете. «Климатические изменения реальны, это происходит прямо сейчас. Мы должны работать вместе», — подчеркнула звезда Голливуда.

Крупные лесные пожары вспыхнули в Амазонии летом этого года. Их количество в этот раз стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. Если сравнивать ситуацию с 2018 годом, число пожаров выросло на 83%. Как указали в бразильском Национальном институте космических исследований, с января по ноябрь пожары уничтожили более 6,5 млн га лесов Амазонии, которые находятся на территории Бразилии.

Вину за пожары оппозиция страны возлагает на Болсонару и его правительство. По словам оппонентов, они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды.

При этом власти заверяют, что часть пожаров возникла по естественным сезонным причинам, а другая стала следствием преднамеренных поджогов. В августе президент Бразилии говорил, что фермеры жгут леса для расчистки территории для сельского хозяйства и выпаса скота.

Подозреваемые по этому делу 29 ноября были выпущены на свободу, а местные власти привлекли к оперативным действиям службу собственной безопасности. Кроме того, они сменили руководителя следственной бригады, сообщила газета O Globo. В прокуратуре штата пояснили, что версия местных правоохранительных органов расходится с данными федерального расследования.

В попытке исправить сложившуюся экологическую ситуацию в начале сентября руководители Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии, Боливии и Суринама подписали по итогам саммита стран Амазонии «Летисийский пакт» — итоговый документ, который определяет будущее взаимодействие государств региона в защите амазонских лесов.

«Летисийский пакт предусматривает взаимодействие стран Амазонии в противодействии причинам обезлесения, таким как незаконная добыча ископаемых, наркотрафик, нелегальное увеличение площади сельскохозяйственных земель», — пояснил президент Колумбии Иван Дуке на своей странице в Twitter.

По его словам, участники саммита также договорились постоянно взаимодействовать в научной и технической сферах, обмениваться информацией, чтобы обеспечивать совместные операции.