Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия пригрозила Украине потерей территорий
Россия пригрозила Украине потерей территорий
Политика
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
Происшествия
Россию предупредили о новой опасности
Россию предупредили о новой опасности
Армия
Коллектор угнал машину должницы вместе с ребенком
Коллектор угнал машину должницы вместе с ребенком
Происшествия

Юлий Гусман не заметил юмора в шутке Светлакова на шоу Урганта: в зале ни один человек не смеялся 

Говорит Москва 1 час назад
Гусман ответил на выпад Светлакова
Фото: РИА Новости
По слова жюри телепередачи, в КВН шутки могут вырезать только редакторы, если они им показались не очень удачными.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Юлий Гусман заявил, что не знает, по какой причине шутка Сергея Светлакова не прошла в эфир. В то же время слова юмориста не показались ему смешными, отметил судья шоу.
«В КВН на моей практике не вырезали шутки из-за цензуры. Неудачные, по мнению редакторов, может быть, и вырезают. Мне кажется, это вкусовые вещи. Я как судья определяю шутку в меру своего знания, понимания, опыта. Я вчера внимательно посмотрел этот номер у Урганта. Мне было очень приятно получить привет от Вани и Серёжи. Ни шутки, ни юмора, ни чего-то острого, солёного я не заметил. Вообще не смешной [показалась история Светлакова — ГМ]. По-моему, в зале ни один человек не смеялся».
Гусман также рассказал, что жена Александра Маслякова Светлана может влиять на конечный вариант шуток для передачи. Итоговая программа выходит с корректурой.
«Светлана — главный режиссёр многолетний КВН и вообще с огромным стажем телевизионной режиссуры. Возможно, какие-то шутки ей кажутся, как человеку, который должен это транслировать на миллионную аудиторию, более или менее удачными. Она имеет на это право как режиссёр. Это, пожалуй, единственная программа, которая снимается без стопов в режиме реального времени. Потом, конечно, подчищаются длинноты, закавыки, какие-то шероховости, неточности убираются».
Ранее актёр Сергей Светлаков в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что из КВН вырезают шутки. Он привёл в пример его юмористическое высказывание о Юлии Гусмане на выступлении «Встречи выпускников» в Екатеринбурге.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Говорит Москва: последние новости
Никита Михалков судится с Роспатентом Никита Михалков судится с Роспатентом Защитники трансплантолога Каабака сообщили о смерти его пациентки Защитники трансплантолога Каабака сообщили о смерти его пациентки Владимир Жириновский призвал супругов спать раздельно Владимир Жириновский призвал супругов спать раздельно
Комментарии1 
Теги:
Общество , Юлий Гусман , Сергей Светлаков , Александр Масляков , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Украине потерей территорий
Россия пригрозила Украине потерей территорий 56
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет 18
Россию предупредили о новой опасности
Россию предупредили о новой опасности 255
Коллектор угнал машину должницы вместе с ребенком
Коллектор угнал машину должницы вместе с ребенком 31
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват» 17
Видео
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Россия пригрозила Украине потерей территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей территорий
Политика В мире
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
00:21
ЧП в небе: в Абрау-Дюрсо разбился вертолет
Происшествия Катастрофы
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
03:42
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
Советская «Оса» сбила американский «Апач»
00:52
Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Армия Войска
Пугачева раскрыла стыдную правду
03:40
Пугачева раскрыла стыдную правду
Шоу-бизнес
Гузеева покинула Россию
00:59
Гузеева покинула Россию
Шоу-бизнес
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение