Гусман ответил на выпад Светлакова

Юлий Гусман не заметил юмора в шутке Светлакова на шоу Урганта: в зале ни один человек не смеялся

По слова жюри телепередачи, в КВН шутки могут вырезать только редакторы, если они им показались не очень удачными.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Юлий Гусман заявил, что не знает, по какой причине шутка Сергея Светлакова не прошла в эфир. В то же время слова юмориста не показались ему смешными, отметил судья шоу.

«В КВН на моей практике не вырезали шутки из-за цензуры. Неудачные, по мнению редакторов, может быть, и вырезают. Мне кажется, это вкусовые вещи. Я как судья определяю шутку в меру своего знания, понимания, опыта. Я вчера внимательно посмотрел этот номер у Урганта. Мне было очень приятно получить привет от Вани и Серёжи. Ни шутки, ни юмора, ни чего-то острого, солёного я не заметил. Вообще не смешной [показалась история Светлакова — ГМ]. По-моему, в зале ни один человек не смеялся».

Гусман также рассказал, что жена Александра Маслякова Светлана может влиять на конечный вариант шуток для передачи. Итоговая программа выходит с корректурой.

«Светлана — главный режиссёр многолетний КВН и вообще с огромным стажем телевизионной режиссуры. Возможно, какие-то шутки ей кажутся, как человеку, который должен это транслировать на миллионную аудиторию, более или менее удачными. Она имеет на это право как режиссёр. Это, пожалуй, единственная программа, которая снимается без стопов в режиме реального времени. Потом, конечно, подчищаются длинноты, закавыки, какие-то шероховости, неточности убираются».

Ранее актёр Сергей Светлаков в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что из КВН вырезают шутки. Он привёл в пример его юмористическое высказывание о Юлии Гусмане на выступлении «Встречи выпускников» в Екатеринбурге.