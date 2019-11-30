Украина передала России останки погибших в ВОВ

Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне

Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Останки семи военнослужащих РККА были найдены и эксгумированы в 2018-2019 годах Всеукраинской общественной организацией "Союз "Народная память" в ходе поисковых военно-исторических экспедиций.

Торжественная передача останков состоялась утром в субботу на границе Украины России , на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области . Останки принимали члены Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России".

Председатель Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память" Ярослав Жилкин передал российским поисковикам документы и личные вещи найденных военнослужащих. "Мне выпала честь проводить в последний путь семерых военнослужащих…", — сказал он на церемонии передачи. По его словам, украинским поисковикам предстоит еще много работы.

По словам руководителя белгородского регионального отделения "Поискового движения России" Ивана Андреева, российские и украинские поисковики неоднократно передавали друг другу останки павших в годы войны солдат.

"Это первый раз такое количество останков нам передают. И они найдены в разных регионах Украины. Если раньше к нам выходили на связь местные поисковые организации и говорили, что есть возможность передать останки опознанного солдата, то теперь это на государственном уровне как со стороны России, так и Украины, передает останки их головная поисковая организация "Союз "Народная память", — сказал он РИА Новости.

"Всего наши передали за этот период времени 40 человек на Украину, а также со стороны Украины переданы порядка 160 человек", — сообщил журналистам советник по международному сотрудничеству общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти защитников отечества Антон Торгашев.

С помощью экспертиз вкладышей личных опознавательных знаков поисковикам удалось установить имена погибших воинов. Возле села Ивановка-2 Барвенковского района Харьковской области были эксгумированы красноармеец Воронкин Кирилл Петрович, 1918 года рождения, уроженец Пензенской области, красноармеец Шишканов Василий Иванович, 1918 года рождения, уроженец Сталинградской области, красноармеец Шевченко Павел Петрович , 1914 года рождения, уроженец Сталинградской области, Фомичев Матвей Кузьмич, 1920 года рождения, уроженец Тульской области, красноармеец Задонский Тимофей Андреевич, вероятно — 1911 года рождения, уроженец Московской области.

Останки красноармейца Истамулова Жабара Истамуловича, 1920 года рождения, уроженца села Хиндой, Веденского района (ныне — Чеченская Республика) обнаружили 11 июля 2019 года в районе села Верховка Барского района Винницкой области. Останки красноармейца Гладкова Вячеслава Ефимовича , 1902 года рождения, уроженца Астрахани, нашли в ходе поисковых работ 2 декабря 2018 года в районе села Перегоновка Кобыляцкого района Полтавской области.

По данным "Поискового движения России", удалось установить родственников пяти военнослужащих.