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Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Фото: Instagram
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Об этом актриса рассказала журналисту Дмитрию Шепелеву в YouTube-шоу «Мамки».
А вот о белорусах девушка другого мнения, куда лучшего. Как она сама считает, это оттого, что ее отец — белорус, — сообщает lenta.ru Что же касается мужчин армянской национальности, то с одним из них, по имени Артур, Анна живет в счастливом браке и у пары родились две дочери.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Анна Хилькевич стала объектом нападок в Сети. Пользователи обратили внимание, что звезда сильно похудела, и посоветовали ей поправиться. Актриса же отнеслась к комментариям недоброжелателей с юмором.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Общество , Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев , Анна Хилькевич , Lenta.ru
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