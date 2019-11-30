Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем. Об этом актриса рассказала журналисту Дмитрию Шепелеву в YouTube-шоу «Мамки». А вот о белорусах девушка другого мнения, куда лучшего. Как она сама считает, это оттого, что ее отец — белорус, — сообщает lenta.ru Что же касается мужчин армянской национальности, то с одним из них, по имени Артур, Анна живет в счастливом браке и у пары родились две дочери. Как ранее писал «Рамблер», актриса Анна Хилькевич стала объектом нападок в Сети. Пользователи обратили внимание, что звезда сильно похудела, и посоветовали ей поправиться. Актриса же отнеслась к комментариям недоброжелателей с юмором.

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