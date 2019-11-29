Как сложилась судьба звёзд детского «Ералаша»

«Привет, „Ералаш“: как сложилась судьба звёзд детского тележурнала

Starhit рассказал читателям о том, как сложилась жизнь актеров, которые детьми прославились участием в тележурнале «Ералаш». Успешный старт, казалось, гарантировал им головокружительную кинокарьеру, но далеко не все выбрали путь артиста.

Молодой человек параллельно подрабатывал на съёмочных площадках, начинал с администратора. Сегодня Степин занимает должность второго режиссера. У звезды «Ералаша» счастливая семья: вместе с супругой они воспитывают трехлетнего сына. По выходным Степин поёт в церковном хоре.

Полина Ртищева в одном и эпизодов тележурнала настойчиво добивалась признания в любви от понравившегося мальчика. Наутро после выхода миниатюры в эфир проснулась знаменитой.

Её до сих пор узнают на улицах. После «Ералаша» Ртищева закончила журфак, работала на телевидении: веду утреннюю спортивную программу, ради которой похудела на 16 килограммов и перекрасилась в блондинку. Сегодня звезда тележурнала — успешный продюсер: выпускает сериал для подростков в соцсети TikTok. Замужем, трое детей.

Сергей Шелгунов играл в «Ералаше» в основном хулиганов. Ему прочили славу звезды боевиков, но режиссеры полнометражных картин так и не сделали ему ни одного серьезного предложения.

Парень с потенциалом большого артиста сначала работал

сборщиком мебели, затем стал кровельщиком. Так и остался в рабочей профессии. Шелгунов, по словам его супруги, не любит, когда его узнают на улицах или в кафе. Зато его 20-летний сын, однажды отказавшись учиться на актера, сегодня активно выступает на сцене: занимается вокалом и участвует в представлениях местной самодеятельности.

Юлия Михайлина была полным ребёнком. Тем и запомнилась зрителям «Ералаша». Девушке не давали прохода на улицах: на каждом шагу брали автографы. Впоследствии Михайлина выучилась на художника-постановщика театра и кино. Долго работала по специальности, сейчас занимается семьей — у неё двое детей.

По словам женщины, именно благодаря тележурналу в школе на неё обратил внимание будущий муж.

«Саша учился на три класса старше. Был популярным мальчиком и известным хулиганом. Иногда дразнил меня. Увидит и кричит: «Привет, „Ералаш“!» — вспоминает Михайлина.

Наконец, Ксения Шандалова впервые снялась в «Ералаше» в возрасте 10 лет. После тележурнала ее пригласили принять участие в нескольких более серьёзных картинах. Но на съёмках девушку озарило — она захотела стать визажистом.

«Наблюдала за работой мастера и поняла, что хочу так же, умоляла визажиста: «Возьми меня на какой-нибудь проект!» И через два года я уже пудрила первых актеров!» — делится Шандалова.

Сегодня она трудится художником по гриму, общается почти со всеми ведущими российскими артистами. По её словам, в год ей достаточно поработать на нескольких крупных фильмах, чтобы потом все остальное время она могла отдыхать.