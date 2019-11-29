Мара Багдасарян намерена обратиться к Путину

Адвокат Мары Багдасарян планирует обратиться к Путину

Девушка отметила, что в августе предпринимала попытку восстановить права, подготовив для этого весь пакет документов, справок и медицинских заключений. Однако в автошколе была учреждена специальная комиссия, которая в отсутствие Багдасарян приняла решение о невыдаче ей прав в связи с состоянием здоровья.

— По окончании всего этого безумства, которое произошло с моим отцом, только сейчас я понимаю, что это была ни случайность, ни ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне, — заключила Багдасарян и подчеркнула, что ее адвокат собирается обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести расследование «по факту этого беспредела».

Напомним, Мара Багдасарян неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение прав дорожного движения и в итоге была лишена водительских прав.

Ранее стало известно, что отца Мары Багдасарян лишили российского гражданства.