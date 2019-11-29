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Пласидо Доминго отрицает обвинения в сексуальных домогательствах 

Газета.Ru + ещё 1 19 минут назад
Доминго отверг обвинения в домогательствах
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Оперный певец Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, отрицает все выдвинутые против него подозрения. Об этом сообщает ABC.
По его словам, он никогда не вел себя как "преследователь, агрессивно и неподобающе".
Также исполнитель добавил, что никогда не обещал роль или успешную карьеру и никогда не мешал ее построить.
Кроме того, Доминго рассказал, что решение не выступать в зале Метрополитен-опера в Нью-Йорке и уйти с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса было принято для того, чтобы отгородить коллег от давления со стороны прессы.
Певец считает, что жесты, ранее считавшиеся проявлением галантности, сегодня воспринимаются совсем по-другому из-за изменений в культуре.
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Теги:
Общество , Другое , Пласидо Доминго
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