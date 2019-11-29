Доминго отверг обвинения в домогательствах

Пласидо Доминго отрицает обвинения в сексуальных домогательствах

Оперный певец Пласидо Доминго , которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, отрицает все выдвинутые против него подозрения. Об этом сообщает ABC.

По его словам, он никогда не вел себя как "преследователь, агрессивно и неподобающе".

Также исполнитель добавил, что никогда не обещал роль или успешную карьеру и никогда не мешал ее построить.

Кроме того, Доминго рассказал, что решение не выступать в зале Метрополитен-опера в Нью-Йорке и уйти с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса было принято для того, чтобы отгородить коллег от давления со стороны прессы.

Певец считает, что жесты, ранее считавшиеся проявлением галантности, сегодня воспринимаются совсем по-другому из-за изменений в культуре.