Решена судьба подравшегося со школьником учителя

Подравшегося со школьником белгородского учителя не уволят

Управление образования Белгорода ссообщило, что педагог, который подрался с одним из учеников во время урока, не будет уволен из учебного заведения.

Вопреки появившейся ранее информации, руководство управления образования приняло решение применить к учителю дисциплинарные меры, но оставить его работать в школе.

Преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения, — цитирует представителя департамента ТАСС.

Как писал News.ru ранее, вечером 29 ноября в Сети появилось видео, снятое на уроке информатики в белгородской школе. На кадрах запечатлена потасовка преподавателя с одним из учеников.