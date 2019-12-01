Решена судьба подравшегося со школьником учителя

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Подравшегося со школьником белгородского учителя не уволят 

News.ru + ещё 2 50 минут назад
Управление образования Белгорода ссообщило, что педагог, который подрался с одним из учеников во время урока, не будет уволен из учебного заведения.
Вопреки появившейся ранее информации, руководство управления образования приняло решение применить к учителю дисциплинарные меры, но оставить его работать в школе.
Преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения, — цитирует представителя департамента ТАСС.
Как писал News.ru ранее, вечером 29 ноября в Сети появилось видео, снятое на уроке информатики в белгородской школе. На кадрах запечатлена потасовка преподавателя с одним из учеников.
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Теги:
Общество , Видео , Образование , Информатика , Драка , ИТАР-ТАСС
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