Россияне устроили давку в метро из-за черной пятницы

Рядом со станцией метро располагается крупный торговый центр города.
На красной ветке петербургского метрополитена образовался коллапс. Станция «Площадь Восстания» закрыта на вход из-за большого скопления людей. Причина давки — черная пятница, ведь рядом с вестибюлем № 2 станции располагается крупный торговый центр города.
По словам очевидцев, пассажиры, выходя из поезда, через три шага упираются в спину впереди стоящих. Поэтому, в метро просто невозможно зайти.
«Черная пятница» — кто-то называет ее главной распродажей года, кто-то видит в этом обман производителей и возможность сбыть контрафактную продукцию.