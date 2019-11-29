Россияне устроили давку в метро из-за черной пятницы

Штурм «Площади Восстания»: из-за черной пятницы станцию метро в Петербурге закрыли на вход

Рядом со станцией метро располагается крупный торговый центр города.

На красной ветке петербургского метрополитена образовался коллапс. Станция «Площадь Восстания» закрыта на вход из-за большого скопления людей. Причина давки — черная пятница, ведь рядом с вестибюлем № 2 станции располагается крупный торговый центр города.

По словам очевидцев, пассажиры, выходя из поезда, через три шага упираются в спину впереди стоящих. Поэтому, в метро просто невозможно зайти.

«Черная пятница» — кто-то называет ее главной распродажей года, кто-то видит в этом обман производителей и возможность сбыть контрафактную продукцию.