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Штурм «Площади Восстания»: из-за черной пятницы станцию метро в Петербурге закрыли на вход 

ТК «Звезда» + ещё 1 33 минуты назад
Россияне устроили давку в метро из-за черной пятницы
Фото: psiholog_timakov,instagram
Рядом со станцией метро располагается крупный торговый центр города.
На красной ветке петербургского метрополитена образовался коллапс. Станция «Площадь Восстания» закрыта на вход из-за большого скопления людей. Причина давки — черная пятница, ведь рядом с вестибюлем № 2 станции располагается крупный торговый центр города.
По словам очевидцев, пассажиры, выходя из поезда, через три шага упираются в спину впереди стоящих. Поэтому, в метро просто невозможно зайти.
«Черная пятница» — кто-то называет ее главной распродажей года, кто-то видит в этом обман производителей и возможность сбыть контрафактную продукцию.
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Теги:
Общество , Санкт-Петербург
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