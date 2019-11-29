Жириновский назвал способ предотвратить развод

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супругов спать в разных кроватях. Он полагает, что таким образом можно избежать развода.

По мнению политика, которое приводит радиостанция «Говорит Москва», если муж и жена спят в одной кровати — это прямой путь к распаду семьи. Поэтому в перспективе им нужно обеспечить разные спальни.

Чтобы они встречались тогда, когда какая-то свежесть чувств, — заявил Жириновский.

При этом политик убеждён, что женщины желают интимной близости гораздо чаще, чем мужчины, которые сильно устают на работе и оказываются не в силах дарить своим спутницам ласку и физическую любовь.

Ранее News.ru писал, что Владимир Жириновский пообещал стать Дедом Морозом для малоимущих россиян.