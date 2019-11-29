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Жириновский назвал способ предотвратить развод 

News.ru + ещё 3 23 минуты назад
Жириновский назвал способ предотвратить развод
Фото: News.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал супругов спать в разных кроватях. Он полагает, что таким образом можно избежать развода.
По мнению политика, которое приводит радиостанция «Говорит Москва», если муж и жена спят в одной кровати — это прямой путь к распаду семьи. Поэтому в перспективе им нужно обеспечить разные спальни.
Чтобы они встречались тогда, когда какая-то свежесть чувств, — заявил Жириновский.
При этом политик убеждён, что женщины желают интимной близости гораздо чаще, чем мужчины, которые сильно устают на работе и оказываются не в силах дарить своим спутницам ласку и физическую любовь.
Ранее News.ru писал, что Владимир Жириновский пообещал стать Дедом Морозом для малоимущих россиян.
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Теги:
Общество , Владимир Жириновский , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва"
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