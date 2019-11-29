Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне устроили давку в метро из-за черной пятницы
Россияне устроили давку в метро из-за черной пятницы
Общество
Поиски останков убитой Соколовым девушки прекращены
Поиски останков убитой Соколовым девушки прекращены
Криминал
Драку учителя со школьником сняли на видео
Драку учителя со школьником сняли на видео
Общество
На полицейского напали с ножом в столичном метро
На полицейского напали с ножом в столичном метро
Происшествия

Лишившаяся рук из-за мужа оценила закон о насилии в семье 

Рамблер 27 минут назад
Лишившаяся рук из-за мужа оценила закон о насилии в семье
Фото: РИА Новости
Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, прокомментировала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Проект документа опубликован на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения.
По словам Грачевой, сейчас текст «в ужасном состоянии».
«Необходимо, чтобы были кризисные центры, куда женщины могли бы уходить из семьи», — сказала она Ura.ru.
Она также заявила о необходимости выдачи охранных ордеров, запрещающих нарушителю приближаться к жертве, и браслетов с отслеживанием геоданных, которые помогут жертве спастись от преследования.
Как ранее сообщал «Рамблер», в декабре 2017 года Маргарита Грачева лишилась кистей рук. Ее муж Дмитрий Грачев на почве ревности вывез ее в лес, отрубил кисти рук, а затем отвез к больнице. Врачам удалось спасти Маргарите только одну руку, вместо второй ей установили протез.
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в частности, предусматривает, что при установлении факта семейного насилия нарушителю будет вынесено предписание, запрещающее вступать в контакты с подвергшимся насилию лицом. Если защитное предписание не будет обеспечивать безопасность жертвы, представитель органа внутренних дел может обратиться в суд за вынесением судебного защитного предписания.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Комментарии9 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Дмитрий Грачев , Маргарита Грачева , Совет Федерации , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поиски останков убитой Соколовым девушки прекращены
Поиски останков убитой Соколовым девушки прекращены 2
Драку учителя со школьником сняли на видео
Драку учителя со школьником сняли на видео 25
На полицейского напали с ножом в столичном метро
На полицейского напали с ножом в столичном метро 15
Появились подробности нападения на звезду «Солдатов»
Появились подробности нападения на звезду «Солдатов» 34
Украинской группе запретили петь из-за отказа очернить РФ
Украинской группе запретили петь из-за отказа очернить РФ 17
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение