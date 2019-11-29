Лишившаяся рук из-за мужа оценила закон о насилии в семье

Маргарита Грачева , которой муж отрубил кисти рук, прокомментировала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Проект документа опубликован на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения.

По словам Грачевой, сейчас текст «в ужасном состоянии».

«Необходимо, чтобы были кризисные центры, куда женщины могли бы уходить из семьи», — сказала она Ura.ru.

Она также заявила о необходимости выдачи охранных ордеров, запрещающих нарушителю приближаться к жертве, и браслетов с отслеживанием геоданных, которые помогут жертве спастись от преследования.

Как ранее сообщал «Рамблер», в декабре 2017 года Маргарита Грачева лишилась кистей рук. Ее муж Дмитрий Грачев на почве ревности вывез ее в лес, отрубил кисти рук, а затем отвез к больнице. Врачам удалось спасти Маргарите только одну руку, вместо второй ей установили протез.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в частности, предусматривает, что при установлении факта семейного насилия нарушителю будет вынесено предписание, запрещающее вступать в контакты с подвергшимся насилию лицом. Если защитное предписание не будет обеспечивать безопасность жертвы, представитель органа внутренних дел может обратиться в суд за вынесением судебного защитного предписания.