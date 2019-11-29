Драку учителя со школьником сняли на видео

Учитель информатики из Белгорода подрался с учеником 8-го класса во время урока. Снятое одноклассниками видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

Сообщается, что восьмиклассник ранее имел конфликты и с другими учителями. Так, учитель географии рассказал, что мальчик угрожал ему, что он «не дойдет до дома».

По словам школьников, учитель информатики часто подвергался издевательствам со стороны учеников. Драка с восьмиклассником произошла после того, как тот в очередной раз оскорбил учителя.

Администрация школы проводит проверку. По предварительной информации, учитель информатики будет уволен.