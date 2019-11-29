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Драку учителя со школьником сняли на видео 

Рамблер + ещё 7 13 минут назад
Учитель информатики из Белгорода подрался с учеником 8-го класса во время урока. Снятое одноклассниками видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.
Сообщается, что восьмиклассник ранее имел конфликты и с другими учителями. Так, учитель географии рассказал, что мальчик угрожал ему, что он «не дойдет до дома».
По словам школьников, учитель информатики часто подвергался издевательствам со стороны учеников. Драка с восьмиклассником произошла после того, как тот в очередной раз оскорбил учителя.
Администрация школы проводит проверку. По предварительной информации, учитель информатики будет уволен.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Образование , Белгород
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