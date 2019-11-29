Драку российского учителя со школьником в классе сняли на видео

Учитель информатики школы №15 в Белгороде подрался на занятиях с учеником, другие школьники сняли это на видео. Ролик публикует Baza.

По информации издания, над преподавателем Олегом Пургиным часто издевались учащиеся, в итоге он не выдержал. При этом подравшийся с ним восьмиклассник раньше угрожал другим педагогам. Например, он говорил географу, что тот «не дойдет до дома». 29 ноября во время урока подросток оскорбил Пургина, после чего началась драка.

В местном департаменте образования изданию «Фонарь» сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка, учитель будет уволен. Собственную проверку проводят инспекторы по делам несовершеннолетних.