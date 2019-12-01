Из российской больницы уволились все врачи

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Инфекционная больница Новочеркасска перестала принимать пациентов. Там не осталось врачей.

В медучреждении работали три врача, двоим из которых больше 70 лет. В ноябре они написали заявление об увольнении по собственному желанию. Заведующий отделением, врач-инфекционист, сейчас находится на больничном, после которого, по данным kp.ru, планирует также уволиться.

В мэрии города заявили, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в горбольницу Новочеркасска.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко. Оба врача работали в НМИЦ на четверть ставки с 2015 года. Этой осенью доктора решили устроиться на полную ставку, но получили отказ.