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В России 2022 год будет Годом народного искусства 

ТАСС 50 минут назад
В России 2022 год будет Годом народного искусства
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин согласился с идеей провести в РФ Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов.
На заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям глава государства напомнил, что 2019 год "по инициативе Организации Объединенных Наций объявлен Международным годом языков коренных народов". На нынешнем совещании он предложил обсудить, как мероприятия года прошли в России.
"Ранее уже предлагалось провести в России Год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов", — констатировал Путин. "Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году", — согласился президент с идеей.
По его словам, "важно хорошо и содержательно наполнить его [года] программу, учесть особенности каждого региона".
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Теги:
Общество , Владимир Путин , ООН
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