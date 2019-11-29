Законопроект о домашнем насилии раскритиковали

Законопроект о домашнем насилии шокировал общественников

Алена Попова в эфире НСН рассказала о сути претензий к документу.

Сторонники принятия закона о домашнем насилии раскритиковали вариант законопроекта, который был опубликован Советом Федерации 29 ноября. Соосновательница сети взаимопомощи женщин W Алена Попова и член рабочей группы по разработке документа, юрист Мари Давтян написали об этом в Facebook.

Алена Попова в эфире НСН рассказала о сути претензий к законопроекту о домашнем насилии.

«Закон точно нужен. За закон надо биться. Но надо биться за идеальный вариант закона, который будет работать как система в защиту жертв, а не насильников. Тот вариант, который мы сейчас видим на сайте Совета Федерации, защищает насильников. Там говорится, что основная цель закона — сохранять семью, что надо содействовать примирению жертвы и насильника. Но именно эти две базовые позиции вредны. Из-за «примирения» насильник будет чувствовать, что государство на его стороне и старается его оправдать в глазах жертвы, примирить их. Он будет чувствовать, что совершил не преступление, а немножко оступился. Применил насилие — «ну ладно, с кем не бывает». Он будет видеть, что штраф за нарушение охранного ордера в размере 3000 рублей — ничего страшного. Это как в случае декриминализации. Это будет оплачено из семейного бюджета, штраф никого не остановит от нарушения охранного ордера. Закон будет восприниматься как писулька, бумажка, которую совершенно спокойно можно нарушать. В большинстве страшных случаев смерти жертвы как раз проблема была в том, что она примирялась с насильником», — подчеркнула общественница.

По ее словам, законопроект в его нынешней редакции крайне вреден.

«Мы вернулись к тому, с чего начинали шесть лет назад. То, что сейчас лежит на сайте Совета Федерации, — это огромный реверанс в сторону фундаменталистов. Это огромная пропасть между защитой и беззащитностью. Что это за определение домашнего насилия — «деяние, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления»? Насилие всегда содержит признаки административки или уголовки. Закон не рабочий уже ввиду базового определения, которое дано. Я в крайнем шоке, ужасе. Я увидела законопроект ночью и пребываю в состоянии заикания. Мы не ожидали, что с учетом такого количества историй, когда жертвами являются не только женщины, но и дети, пенсионеры, наше государство опять вместо работающего механизма предлагает нечто, что защищает насильника. Я не знаю, как такое может быть в правовом государстве», — посетовала Попова.

Валентина Матвиенко сказала, что они будут две недели собирать комментарии под законопроектом. Правда, мы свои комментарии дали еще на рабочей группе, основные из них не включили. И фраза Матвиенко, что мы должны услышать слово патриарха, — это шаг в сторону фундаменталистов. Мы подготовили свой отзыв на законопроект. Но просто руки опускаются. Такой документ могли написать только люди, которые чисто теоретически представляют, что такое быть жертвой домашнего агрессора, которые живут совершенно в другой реальности», — подчеркнула собеседница НСН.