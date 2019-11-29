Роскомнадзор изменит список страниц с фейками

Роскомнадор изменит форму реестра страниц сайтов, неоднократно распространявших фейковую информацию, сообщила пресс-служба регулятора.

«С целью исключения в дальнейшем ошибочных толкований реестра (Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию), в ближайшее время форма реестра будет изменена», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Регулятор подчеркнул, что не имеет претензий к работе СМИ, чьи группы в соцсетях оказались в перечне страниц с фейковыми новостями, претензии регулятора вызвали комментарии пользователей.

«Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», — сообщила пресс-служба регулятора.

Представитель Роскомнадзора подчеркнул, что все указанные в перечне страницы «относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей».

Ранее Роскомнадзор опубликовал на своем портале список интернет-ресурсов, которые регулярно размещают фейковые новости под видом достоверных сообщений, сообщала пресс-служба ведомства.

В перечень Роскомнадзора вошло 27 ресурсов: сайтов, Telegram-каналов, а также страниц нескольких СМИ во «Вконтакте» с учетом комментариев пользователей. Помимо РБК, в перечень вошли страницы Mash, MDK, а также Gazeta.Ru.

В принадлежащем Григорию Берёзкину РБК, комментируя попадание в реестр, отмечали, что расценивают это как ущерб репутации издания. Претензий регулятора к редакционным материалам РБК не было, подчеркивали в медиахолдинге.

Представитель сообщества «Лентач» Тарас Сычёв в комментарии RNS отмечал, что что сообщество «с иронией» отнеслось к действиям регулятора.