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Роскомнадзор изменит список страниц с фейками 

Rambler News Service + ещё 41 1 час назад
Роскомнадзор изменит список страниц с фейками
Фото: РИА Новости
Роскомнадор изменит форму реестра страниц сайтов, неоднократно распространявших фейковую информацию, сообщила пресс-служба регулятора.
«С целью исключения в дальнейшем ошибочных толкований реестра (Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию), в ближайшее время форма реестра будет изменена», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Регулятор подчеркнул, что не имеет претензий к работе СМИ, чьи группы в соцсетях оказались в перечне страниц с фейковыми новостями, претензии регулятора вызвали комментарии пользователей.
«Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», — сообщила пресс-служба регулятора.
Представитель Роскомнадзора подчеркнул, что все указанные в перечне страницы «относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей».
Ранее Роскомнадзор опубликовал на своем портале список интернет-ресурсов, которые регулярно размещают фейковые новости под видом достоверных сообщений, сообщала пресс-служба ведомства.
В перечень Роскомнадзора вошло 27 ресурсов: сайтов, Telegram-каналов, а также страниц нескольких СМИ во «Вконтакте» с учетом комментариев пользователей. Помимо РБК, в перечень вошли страницы Mash, MDK, а также Gazeta.Ru.
В принадлежащем Григорию Берёзкину РБК, комментируя попадание в реестр, отмечали, что расценивают это как ущерб репутации издания. Претензий регулятора к редакционным материалам РБК не было, подчеркивали в медиахолдинге.
Представитель сообщества «Лентач» Тарас Сычёв в комментарии RNS отмечал, что что сообщество «с иронией» отнеслось к действиям регулятора.
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Теги:
Общество , Интернет , Григорий Березкин , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Газета.Ru , РБК
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