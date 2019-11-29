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В РПЦ предрекли стрельбу из-за закона о домашнем насилии 

Lenta.ru + ещё 4 24 минуты назад
«Будут стрелять»: РПЦ про закон о домашнем насилии
Фото: ТАСС
Принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия чревато серьезными негативными последствиями для России, заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс».
«Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?» — заявил священнослужитель.
Он отметил, что настоящая цель законопроекта заключается в том, чтобы облегчить процесс изъятия детей из семей и для дальнейшей передачи из «на воспитание гомосексуалистам». как произошло в США после принятия аналогичного закона.
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Теги:
Общество , РПЦ , Интерфакс
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