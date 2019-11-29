«Будут стрелять»: РПЦ про закон о домашнем насилии

В РПЦ предрекли стрельбу из-за закона о домашнем насилии

Принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия чревато серьезными негативными последствиями для России , заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), передает «Интерфакс».

«Когда начнется практическое выполнение этого закона, будут стрелять. Государству это надо?» — заявил священнослужитель.

Он отметил, что настоящая цель законопроекта заключается в том, чтобы облегчить процесс изъятия детей из семей и для дальнейшей передачи из «на воспитание гомосексуалистам». как произошло в США после принятия аналогичного закона.