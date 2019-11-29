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Симоньян дала ироничный совет Эстонии для борьбы с российскими журналистами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Симоньян дала ироничный совет Эстонии
Фото: РИА Новости
Главред RT Маргарита Симоньян дала Таллину ироничный совет по борьбе с российскими журналистами после разрыва договора аренды со «Sputnik Эстония».
Симоньян написала в своем Telegram-канале, что сначала «сотрудников вызывали на долгие беседы в местное КГБ, напоминали им про семьи», однако это «не помогло».
Тогда «местным банкам запретили с нами работать, чтобы мы не могли платить людям зарплаты», но и это «не помогло».
«Теперь вот заставили собственника здания, где находится наш Sputnik, разорвать с нами договор аренды. Не поможет. Будем работать из дома. Страна называется, кстати, Эстония», — добавила она.
«Ребята, попробуйте уже дустом», — сыронизировала Симоньян.
Ранее в пресс-службе МИА «Россия сегодня» заявили, что арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции о том, что текущий договор аренды будет расторгнут в одностороннем порядке, передает РИА «Новости».
Сообщалось также, что в конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств от МИА «Россия сегодня» сотрудникам «Sputnik Эстония», налоговые платежи и платежи за аренду офиса. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить эти операции.
Эстония — единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik.
Коллектив состоит из 35 человек, причем 33 из них — граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА «Россия сегодня». Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют около 30 тыс. евро.
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Теги:
Общество , Маргарита Симоньян , РИА Новости , ИА Sputnik , Таллин , Эстония
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