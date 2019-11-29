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Россияне не верят в ослабление позиции «Газпрома» из-за Balticconnector 

Рамблер 1 час назад
Россияне не верят в ослабление позиции «Газпрома» из-за Balticconnector
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в исследовании.
Их спросили: «Вы боитесь, что запуск газопровода Balticconnector ослабит позиции "Газпрома"?».
46% опрошенных не верят в то, что ожидаются такие последствия. По их мнению, найдется способ, как это предотвратить.
Другие 46% участников ответили, что они не заинтересованы в данной теме.
8% россиян боятся ослаблений позиций «Газпрома». По их словам, российская транснациональная энергетическая компания понесет большие убытки от запуска Balticconnector. Они считают, что это всенепременно коснется и саму страну.
Всего в опросе приняли участие 5156 человек.
Владельцы газопровода Balticconnector, который соединит Финляндию и Эстонию, рассчитывают, что он ослабит позиции «Газпрома» на Балтике и сделает стоимость газа конкурентной. Об этом сообщает Reuters.
Власти Финляндии надеются, что газопровод поможет стране диверсифицировать поставки газа, который пока идет только из России. Balticconnector сможет поставлять сжиженный природный газ (СПГ), получаемый на литовском терминале в Клайпеде.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Газпром
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