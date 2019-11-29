Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда

Николай Дроздов официально стал Хранителем дальневосточного леопарда

Москве состоялось вручение почетного знака Хранителя леопарда ученому — зоологу, телеведущему Николаю Дроздову . Знак вручил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк, сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью нацпарка Мария Окулова.

Николай Николаевич стал Хранителем дальневосточного леопарда в конце лета 2019 года. Он дал леопарду под номером Leo 64M имя Байкал, как знак важности сохранения самого глубокого озера планеты.

Николай Дроздов также получил в подарок символический отпечаток лапы дальневосточного леопарда.

— Я благодарен за оказанную честь стать Хранителем столь редкого прекрасного зверя, — сказал Николай Дроздов после вручения сертификата.

Отныне ежегодно Николай Николаевич будет получать новые снимки леопарда Байкала, а также сообщения о его жизни. Сейчас Байкалу около пяти лет, и его регулярно замечают на территории национального парка непосредственно у границы с КНР.

Справка "РГ"

Программа "Хранитель леопарда" запущена в 2014 году для привлечения внимания к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. В ее рамках титул "Хранителя леопарда" присваивается людям и организациям, внесшим вклад в дело сохранения природы нашей страны и мира.