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Николай Дроздов официально стал Хранителем дальневосточного леопарда 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда
Фото: ТАСС
В Москве состоялось вручение почетного знака Хранителя леопарда ученому — зоологу, телеведущему Николаю Дроздову. Знак вручил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк, сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью нацпарка Мария Окулова.
Николай Николаевич стал Хранителем дальневосточного леопарда в конце лета 2019 года. Он дал леопарду под номером Leo 64M имя Байкал, как знак важности сохранения самого глубокого озера планеты.
Николай Дроздов также получил в подарок символический отпечаток лапы дальневосточного леопарда.
— Я благодарен за оказанную честь стать Хранителем столь редкого прекрасного зверя, — сказал Николай Дроздов после вручения сертификата.
Отныне ежегодно Николай Николаевич будет получать новые снимки леопарда Байкала, а также сообщения о его жизни. Сейчас Байкалу около пяти лет, и его регулярно замечают на территории национального парка непосредственно у границы с КНР.

Справка "РГ"

Программа "Хранитель леопарда" запущена в 2014 году для привлечения внимания к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. В ее рамках титул "Хранителя леопарда" присваивается людям и организациям, внесшим вклад в дело сохранения природы нашей страны и мира.
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Теги:
Общество , Николай Дроздов , Москва
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