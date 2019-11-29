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Ургант посоветовал не сумевшему найти объект кражи губернатору не отчаиваться 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Ургант дал совет губернатору Зауралья
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант посоветовал губернатору Зауралья Вадиму Шумкову «не опускать руки». Так он отреагировал на высказывание Шумкова о том, что красть в области «больше нечего». Эфир шоу «Вечерний Ургант» доступен на сайте Первого канала.
Ургант предположил, что бывший губернатор Сахалинской области назвал бы Шумкова слабаком, и ответил бы: «Спорим, я найду?» Шоумен имел в виду Александра Хорошавина, который отбывает длительный срок за взяточничество.
«Даже если нечего красть, всегда можно украсть идею вырезать одинаковые снежинки во всей области», — саркастически отметил Ургант.
До этого он рассказал, что в Курганской области чиновников обязали украшать кабинеты одинаковыми бумажными снежинками. Для этого была распространена специальная схема поделки.
Ранее в ходе прямой линии с населением Шумков заявил, что «красть в Курганской области больше нечего». По его словам, в регион можно только вкладывать.
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Теги:
Общество , Ситуация в мире , Иван Ургант , Александр Хорошавин , Сахалинская Область
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