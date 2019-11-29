«Спорим, найду?» Ургант поддел губернатора Зауралья

«Спорим, найду?» Ургант пошутил над губернатором Зауралья

Ургант пожелал Шумкову «не опускать руки» и вспомнил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина , осужденного на 13 лет за получение взяток.

«Сейчас прямо бывший губернатор Сахалинской области говорит из колонии: "Слабак! Спорим найду?"», — пошутил телеведущий.

Как ранее сообщал «Рамблер», губернатор Курганской области Вадим Шумков во время общения с жителями охарактеризовал положение дел в регионе фразой «красть больше нечего». По словам главы региона, теперь в Зауралье можно только вкладывать и работать.