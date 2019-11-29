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«Спорим, найду?» Ургант пошутил над губернатором Зауралья 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
«Спорим, найду?» Ургант поддел губернатора Зауралья
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант пошутил над губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, заявившим во время прямой линии, что в регионе «красть больше нечего».
Ургант пожелал Шумкову «не опускать руки» и вспомнил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет за получение взяток.
«Сейчас прямо бывший губернатор Сахалинской области говорит из колонии: "Слабак! Спорим найду?"», — пошутил телеведущий.
Как ранее сообщал «Рамблер», губернатор Курганской области Вадим Шумков во время общения с жителями охарактеризовал положение дел в регионе фразой «красть больше нечего». По словам главы региона, теперь в Зауралье можно только вкладывать и работать.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Ситуация в мире , Иван Ургант , Александр Хорошавин
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