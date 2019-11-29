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Происшествия

Водная катастрофа может разразиться в России 

Рамблер 43 минуты назад
Таяние ледников на Эльбрусе такими же темпами, какими они тают сейчас, приведет к тяжелым последствиям — обострится проблема водообеспечения. Об этом ТАСС рассказал директор Высокогорного геофизического института (ВГИ) Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Мухтар Беккиев.
Сославшись на подсчеты Института географии Российской академии наук и подтверждающие их работы, проводимые ВГИ, он сообщил, что объем ледников на Эльбрусе стал меньше чуть более чем на 20% с 1997 по 2017 год.
«Это очень и очень много», — объяснил ученый.
По его словам, если такие темпы таяния (около 1% в год) сохранятся, то объем льда на Эльбрусе к 2050 году может сократиться на 40% и более, и «последствия будут тяжелыми» — продолжит обострятся проблема водообеспечения.
«Раньше мы не думали, что бутилированную воду будут массово покупать в магазинах, а сейчас мы делаем это, даже живя рядом с ледниками», — отметил Беккиев.
Впрочем, он оговорился, что пока обобщения относительно всех ледников на Кавказе сотрудниками Высокогорного геофизического института, исследующими их, ледники, с точки зрения выявления угроз, сделаны не были.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , Новости регионов , Росгидромет , РАН , ИТАР-ТАСС
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