Водная катастрофа может разразиться в России

Сославшись на подсчеты Института географии Российской академии наук и подтверждающие их работы, проводимые ВГИ, он сообщил, что объем ледников на Эльбрусе стал меньше чуть более чем на 20% с 1997 по 2017 год.

«Это очень и очень много», — объяснил ученый.

По его словам, если такие темпы таяния (около 1% в год) сохранятся, то объем льда на Эльбрусе к 2050 году может сократиться на 40% и более, и «последствия будут тяжелыми» — продолжит обострятся проблема водообеспечения.

«Раньше мы не думали, что бутилированную воду будут массово покупать в магазинах, а сейчас мы делаем это, даже живя рядом с ледниками», — отметил Беккиев.

Впрочем, он оговорился, что пока обобщения относительно всех ледников на Кавказе сотрудниками Высокогорного геофизического института, исследующими их, ледники, с точки зрения выявления угроз, сделаны не были.