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В Мурманской области пройдёт «Фестиваль света» 

RT на русском 1 час назад
В Мурманской области пройдёт «Фестиваль света»
Фото: svetfest_pz Instagram
В городе Полярные Зори с 20 по 22 декабря состоится первый в Мурманской области «Фестиваль света», сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
В программе фестиваля — экскурсия в зимнюю сказку, выставка световых инсталляций, катание на светящихся ватрушках, ярмарка, квесты, а также мастер-классы от светодизайнеров.
Как уточняется на сайте мероприятия, фестиваль света призван собрать за полярным кругом туристов и профессионалов и продемонстрировать, как меняет жизнь светодизайн.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Дмитрове 7 декабря пройдёт фестиваль «Спорт! Снег! Смех!», который даст старт горнолыжному сезону в Подмосковье.
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Теги:
Общество , Мурманская Область
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