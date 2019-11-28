Пекарь и мясник признаны вымирающими профессиями

Пекарь, мясник, трубочист — все эти старые как мир профессии, которые вызывают живые ассоциации с Германией благодаря немецкому фольклору и сказкам братьев Гримм, становятся там все менее популярными. Если дело так пойдет и дальше, то, возможно, очень скоро в стране будет попросту некому печь знаменитые немецкие бублики — брецели, которые еще три года назад отметили тысячелетний юбилей.

Как пишет "Немецкая волна", на фоне кризиса рабочих профессий Центральное объединение немецких ремесленников запустило в соцсетях рекламную кампанию, призванную поднять престиж "вымирающих" профессий и возродить "цеховые" ценности. По данным Института профобучения, число незанятых мест в училищах выросло в три раза. Молодые люди все больше нацелены на университеты, особенно популярны направления рекламы и маркетинга. Заниматься физическим трудом, пусть даже все более автоматизированным, а уж тем более на открытом воздухе, никто не хочет. И если идти в уборщики и сантехники со средней стартовой зарплатой в 1045 евро желающих мало, то специальность фитнес-тренера стала, напротив, более привлекательной, хотя ежемесячный заработок тут меньше — 878 евро. Начинающие мясники, по данным Spiegel online, могут рассчитывать на 736 евро — их ремесло вошло в антирейтинг предпочтений за 2018 год наряду с работой официантов, работников закусочных и кондитерских.

Быть может, очень скоро в Германии будет попросту некому печь знаменитые брецели

Тем временем Бюро статистики труда США объявило "стремительно исчезающими" профессии "истопника локомотивов" (так по старинке тут называют помощников машиниста) — к 2026 году их останется всего триста на всю страну, инструктора по дыхательной гимнастике, парковщика, стенографиста, часовщика и киномеханика.

Мнение

Дмитрий Платыгин, директор ВНИИ труда:

Есть технологически развитые страны, где роботы в определенных сферах уже заменяют людей, но уровень занятости в этих странах тем не менее высокий. Это происходит потому, что какие-то профессии уходят, но постоянно появляются новые виды деятельности, как и новые товары, и новые услуги. Происходит постепенное перетекание занятости из одной отрасли в другую. Но и профессия — это не какой-то конечный набор функций, постоянно появляются новые задачи и новые обязанности.

Сегодня специалистам нужно готовиться к серьезной переквалификации, учиться работать с новыми технологиями. Если мы говорим о среднесрочной перспективе, то наиболее уязвимыми в связи с цифровизацией и автоматизацией являются работы, выполняемые специалистами среднего уровня квалификации — кассирами, операционистами, экономистами, бухгалтерами. Но есть и продавцы-консультанты, основной профессиональной ценностью которых является коммуникативная компетенция. Эту компетенцию ни роботы, ни компьютеры пока заменить не смогут. Так же как есть рестораны, например, высокой кухни, где вряд ли спрос на поваров, официантов в обозримом будущем сократится. Неквалифицированный труд, связанный с физическими усилиями, также подвержен автоматизации. Но все же пока зачастую выгоднее привлечь работников, чем провести автоматизацию. Поэтому вряд ли в ближайшее время сократится спрос, например, на грузчиков. Цифровизация и автоматизация не обрушат рынок труда в России, баланс между роботами и традиционной занятостью будет найден.

Подготовила Марина Гусенко