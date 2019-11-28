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Суд решил судьбу уборщицы, задолжавшей два миллиарда рублей 

Ura.Ru 19 минут назад
Суд решил судьбу задолжавшей два миллиарда уборщицы
Фото: depositphotos.com
Московский суд удовлетворил апелляцию дворника из Воскресенска Светланы Бодровой, которая стала жертвой мошенников, и отменил решение о взыскании с нее двух миллиардов рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте Мосгорсуда.
«Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила отменить заочное решение Дорогомиловского районного суда города Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо того, что решение было принято заочно, заседание также прошло без участия ответчиков.
Делом Бодровой несколько месяцев занималась Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Она подчеркнула, что женщине должны вернуть сумму, которую приставы успели списать до прекращения процесса, передает сайт «Подмосковье сегодня».
По словам члена Московской областной коллегии адвокатов Ирины Зуй, суд простил Бодровой долг, так как из-за плохого зрения она физически не могла прочитать договор, который ей подсунули мошенники. Адвокат подчеркнула, что суд кассационной инстанции может отменить решение апелляционного суда. Зуй допускает, что дело может дойти до Верховного Суда РФ.
Ранее стало известно, что Светлана Бодрова устроилась работать уборщицей. Женщина стала жертвой мошенников при устройстве на работу дворником. Она подписала документы даже не ознакомившись с ними и стала таким образом учредителем компании ЖКХ. На эту компанию преступники и взяли кредит на два миллиарда рублей.
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Теги:
Общество , Екатерина Семенова , Светлана Бодрова , Мосгорсуд , Воскресенск , Москва
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