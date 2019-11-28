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Затравкина затравили после инцидента в самолете 

Рамблер 33 минуты назад
Затравкина затравили после инцидента в самолете
Фото: Лука Затравкин/Facebook
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин пожаловался на травлю после инцидента с туалетом в самолете.
Сына Никаса Сафронова спасли пассажиры самолета
По его словам, после публикации видео инцидента «тысячи людей, которые просто ненавидят полных» высказывают ему «гадости в интернете».
«Я сейчас под огромным прессингом нахожусь. Столько негатива я никогда в свой адрес не слышал, и я поражен, что люди могут так ненавидеть. Им не важно — сколько ты сделал как музыкант, дал благотворительных концертов, все говорят только о том, какой ты жирный и урод… Это и некая психологическая для меня травма», — рассказал пианист «Национальной службе новостей».
Затравкин объявил о намерении подать в суд на автора видео и заявил о «некой внутренней обиде» на сотрудников авиакомпании «Победа», которые не предотвратили съемку.
«Думаю, что этот вопрос мы будем решать в правовом поле. Это все, что я могу сказать. Но то, что я буду подавать в суд на этого негодяя, который это все снимал, это точно», — заявил он.
Как ранее сообщал «Рамблер», в Сеть попало видео, на котором экипаж самолета авиакомпании «Победы» пытаются вытащить застрявшего в унитазе пассажира, которым оказался 29-летний сын художника Никаса Сафронова Лука Затрвкин.
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Комментарии28 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Авиакомпания "Победа"
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