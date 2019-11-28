Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия запустила "Тополь"
Россия запустила "Тополь"
Армия
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России
В мире
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским
Политика

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту 

Газета.Ru 25 минут назад
Затравкина затравили после инцидента в самолете
Фото: Лука Затравкин/Facebook
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете. Об этом сообщает НСН.
Сына Никаса Сафронова спасли пассажиры самолета
По словам Затравкина, он находится под "огромным прессингом", на него льется негатив.
"Столько негатива я никогда в свой адрес не слышал и я поражен, что люди могут так ненавидеть. Им не важно — сколько ты сделал как музыкант, дал благотворительных концертов, все говорят только о том, какой ты жирный и урод", — отметил он.
По словам Затравкина, это стало психологической травмой для него.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Газета.Ru: последние новости
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака В Гидрометцентре назвали снег в Москве ненастоящим В Гидрометцентре назвали снег в Москве ненастоящим В МХАТ имени Горького не знали о намерении Дорониной поговорить с Путиным В МХАТ имени Горького не знали о намерении Дорониной поговорить с Путиным 
Теги:
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия запустила «Тополь»
Россия запустила «Тополь» 246
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России 98
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 224
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским 91
Светящийся объект встревожил уральцев
Светящийся объект встревожил уральцев
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение