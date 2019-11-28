Затравкина затравили после инцидента в самолете

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете. Об этом сообщает НСН.

По словам Затравкина, он находится под "огромным прессингом", на него льется негатив.

"Столько негатива я никогда в свой адрес не слышал и я поражен, что люди могут так ненавидеть. Им не важно — сколько ты сделал как музыкант, дал благотворительных концертов, все говорят только о том, какой ты жирный и урод", — отметил он.

По словам Затравкина, это стало психологической травмой для него.