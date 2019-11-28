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Голикова рассказала о снижении числа абортов в России 

RT на русском + ещё 1 40 минут назад
Голикова рассказала о снижении числа абортов в России
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистика по числу абортов в России демонстрирует существенное снижение.
«За последние 18 лет число искусственных прерываний беременности снизилось в три раза», — приводит Интерфакс слова Голиковой.
По её словам, в 2000 году показатель числа проведённых в учреждениях системы здравоохранения России абортов превышал 2 млн, в то время как в прошлом году было сделано 661 тыс. таких операций.
Ранее сообщалось, что больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
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Теги:
Общество , Татьяна Голикова , Интерфакс
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