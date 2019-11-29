В РФ предложили ввести еще один маткапитал

Яровая предложила предоставлять семейный капитал семьям с четырьмя и более детьми

Вице-спикер Госдумы и член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила разработать критерии предоставления семейного капитала семьям с четырьмя и более детьми. "В дополнение к общей программе материнского капитала [предлагаем] подумать и разработать критерии предоставления семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим четырех и более детей", — сказала Яровая в четверг на заседании президентского совета. Она подчеркнула, что государство должно подтвердить сегодня, что институт традиционной семьи очень важен. "Потому должны появиться новые инструменты, поощряющие долголетие брака…, что и обеспечит благополучие детей", — сказала депутат.

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