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Россиянам могут дать еще один маткапитал 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
В РФ предложили ввести еще один маткапитал
Фото: ТАСС
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести новые выплаты для семей с четырьмя и более детьми в дополнение к стандартному маткапиталу. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Яровой, на дополнительные выплаты могут рассчитывать семьи «со стабильным зарегистрированным браком» и как минимум четырьмя детьми.
«Потому должны появиться новые инструменты, поощряющие долголетие брака…, что и обеспечит благополучие детей», — подчеркнула депутат.
Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Деньги выдаются при рождении (усыновлении) второго и последующих детей вне зависимости от материального положения семьи. В последний раз программу продлили до конца 2021 года. Как сообщал «Рамблер», власти решили увеличить размер маткапитала на 2020 год на 3,8 процента, до 466 тысяч рублей.
Сейчас маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, выплата кредита за жилье), на образование детей, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Ирина Яровая , Госдума
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