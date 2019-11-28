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Российские коммунальщики начали жечь лед 

Lenta.ru 2 часа назад
Российские коммунальщики начали жечь лед
Фото: belogorck.ru
Коммунальные службы Белогорска (Амурская область) решили бороться с гололедом при помощи бензина и бульдозера, сообщает портал 2х2.su.
После аномального дождя в городе было принято решение поливать ледяную корку бензином и поджигать. Она растаяла быстро, а образовавшуюся жидкость рабочие засыпали песком. Из минусов метода — сильная копоть и дороговизна, рассказала порталу руководитель предприятия по содержанию и благоустройству дорог Ольга Алексеева. По ее словам, спирт и жидкость для розжига при подобном использовании оказались неэффективными.
В другом районе Белогорска ото льда попытались избавиться с помощью бульдозера. Но техника вместе с ледяной коркой на пешеходном переходе повредила еще и асфальт.
В итоге коммунальщики обратились к традиционному методу — посыпке реагентами.
«Сегодня поступила партия хлористого кальция. Как действуют эти вещества при текущих температурах — скоро выясним», — сказала Алексеева.
Осенью 2019 года коммунальщики Владимира не смогли справиться с «вечной» лужей, на которую регулярно жаловались жители города.
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Теги:
Общество , Амурская Область
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