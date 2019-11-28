Российские коммунальщики начали жечь лед

Коммунальные службы Белогорска ( Амурская область ) решили бороться с гололедом при помощи бензина и бульдозера, сообщает портал 2х2.su.

После аномального дождя в городе было принято решение поливать ледяную корку бензином и поджигать. Она растаяла быстро, а образовавшуюся жидкость рабочие засыпали песком. Из минусов метода — сильная копоть и дороговизна, рассказала порталу руководитель предприятия по содержанию и благоустройству дорог Ольга Алексеева. По ее словам, спирт и жидкость для розжига при подобном использовании оказались неэффективными.

В другом районе Белогорска ото льда попытались избавиться с помощью бульдозера. Но техника вместе с ледяной коркой на пешеходном переходе повредила еще и асфальт.

В итоге коммунальщики обратились к традиционному методу — посыпке реагентами.

«Сегодня поступила партия хлористого кальция. Как действуют эти вещества при текущих температурах — скоро выясним», — сказала Алексеева.

Осенью 2019 года коммунальщики Владимира не смогли справиться с «вечной» лужей, на которую регулярно жаловались жители города.