Общение Путина с петербуржцами попало на видео

Президент России Владимир Путин защитил ребенка от натиска толпы. Об этом сообщает и публикует соответствующую видеозапись телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Вчера, как сообщал «Рамблер», глава государства посетил в Санкт-Петербурге церемонию открытия памятника писателю Даниилу Гранину . После нее он побеседовал с местными жителями.

Один из них изложил Путину свои мысли относительно ситуации на Украине. Пока тот это делал, как свидетельствует видео, опубликованное RIA_Kremlinpool, президент слушал собеседника с улыбкой на лице и одновременно внимательно следил за тем, чтобы стоявший рядом ребенок не получил повреждений по причине натиска толпы.

«Что ж вы все об Украине?! Надо и о себе подумать!» — заявил Путин собеседнику, когда тот закончил говорить.