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Общение Путина с петербуржцами попало на видео 

Рамблер 38 минут назад
Президент России Владимир Путин защитил ребенка от натиска толпы. Об этом сообщает и публикует соответствующую видеозапись телеграм-канал RIA_Kremlinpool.
Вчера, как сообщал «Рамблер», глава государства посетил в Санкт-Петербурге церемонию открытия памятника писателю Даниилу Гранину. После нее он побеседовал с местными жителями.
Один из них изложил Путину свои мысли относительно ситуации на Украине. Пока тот это делал, как свидетельствует видео, опубликованное RIA_Kremlinpool, президент слушал собеседника с улыбкой на лице и одновременно внимательно следил за тем, чтобы стоявший рядом ребенок не получил повреждений по причине натиска толпы.
«Что ж вы все об Украине?! Надо и о себе подумать!» — заявил Путин собеседнику, когда тот закончил говорить.
В описании RIA_Kremlinpool сказано, что канал ведут шестеро журналистов кремлевского пула РИА Новости (Ольга Волкова, Илона Руднева, Мария Глебова, Елена Глушакова, Ольга Самсонова и Александр Темнов), а рассказывают на нем о том, что «не вмещается в сухие сообщения информагентств».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , Даниил Гранин , Ольга Волкова , Владимир Путин , Мария Глебова , РИА Новости
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