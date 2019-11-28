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В Гидрометцентре назвали снег в Москве ненастоящим 

Газета.Ru 24 минуты назад
Снег в Москве назвали ненастоящим
Фото: РИА Новости
Снежный покров, который выпал в Москве в ночь со среды на четверг, был ненастоящим снегом. С таким утверждением выступил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Москвичи могли заметить утром на дорогах и машинах, как сказал Вильфанд, снежок, но он в действительности им не являлся. Для подобного явления во время антициклона есть другое название.
"При антициклоне снега не бывает, но есть такое понятие, как подинверсионные осадки", — пояснил Вильфанд.
При этом инверсия — неправильное распределение температуры, которая должна понижаться с высотой по всем законам. Скопившиеся молекулы водяного пара образуют осадки в виде мороси, заключил Вильфанд.
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Теги:
Общество , Новости Москвы , Погода , ИТАР-ТАСС
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