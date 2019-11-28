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Происшествия

В Нижнем Новгороде появится «клон» Пушкинского музея 

ТАСС 58 минут назад
В Нижнем Новгороде появится «клон» Пушкинского музея
Фото: РИА Новости
Нижегородский филиал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина подписали в четверг в Москве соглашение о сотрудничестве, в церемонии приняли участие губернатор Глеб Никитин и директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак. Филиал ГЦСИ ждет переформатирование.
Нижегородский филиал, как и другие филиалы ГЦСИ, переходит в ведение Пушкинского музея.
"Мы пытаемся "клонировать" сущность Пушкинского музея на разные территории", — отметила Лошак.
В июле этого года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Государственный центр современного искусства перейдет в ведение Пушкинского музея. Процесс передачи должен быть завершен до конца 2019 года. Сейчас ГЦСИ — сетевая организация, центры которой открыты в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владикавказе, Томске, Самаре, Саратове.
Решение о сотрудничестве с Нижегородской областью приняли с целью продвижения и развития филиала ГЦСИ как институции в составе Пушкинского музея. Также результатом совместной работы должно стать повышение доступности коллекций и образовательных программ через создание филиалов. Во время подписания глава ГМИИ им. А. С. Пушкина и глава Нижегородской области объявили о направлениях сотрудничества и совместных проектах. "Нам хочется сделать что-то такое, что станет частью нового большого движения", — сказала директор ГМИИ им. Пушкина.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал соглашение конкретным документом "с конкретными мероприятиями, приуроченными к годам". В планах у партнеров — провести фестиваль графики с номинантами премии французской графики в Нижнем Новгороде, а также провести выставку победителей премии Дюшана в регионе.

О музее

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открылся в 1912 году. Собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина насчитывает свыше 670 тыс. произведений живописи и скульптуры, графических работ, произведений прикладного искусства, памятников археологии и нумизматики, художественной фотографии. В 1991 году ГМИИ им. А. С. Пушкина внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
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Теги:
Общество , Глеб Никитин , Марина Лошак , Владимир Мединский , Москва
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