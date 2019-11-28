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Москалькова 5 декабря откроет акцию «Всероссийский единый урок „Права человека“ 

ТАСС 56 минут назад
«Всероссийский единый урок „Права человека“ стартует в декабре
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 5 декабря даст старт традиционной акции "Всероссийский единый урок "Права человека" в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Об этом сообщается в четверг на сайте уполномоченного.
Образовательная акция проводится по инициативе омбудсмена во всех субъектах РФ уже в третий раз, она приурочена к международному Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.
"5 декабря в 11:00 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова даст старт уже ставшему традиционным всероссийскому единому уроку "Права человека" и проведет открытую лекцию студентам МГИМО", — отмечается в сообщении.
В частности, в ходе выступления федеральный омбудсмен расскажет об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и в России.
В течение декабря в рамках образовательного проекта "Права человека" в субъектах страны пройдут встречи учащихся с региональными уполномоченными и представителями правозащитного сообщества. Также будут проведены семинары, конкурсы, викторины, дистанционные интерактивные мероприятия.
В 2017-2018 годах в уроке "Права человека" приняли участие 14 млн школьников и студентов.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Татьяна Москалькова , МГИМО
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