«Всероссийский единый урок „Права человека“ стартует в декабре

Москалькова 5 декабря откроет акцию «Всероссийский единый урок „Права человека“

Образовательная акция проводится по инициативе омбудсмена во всех субъектах РФ уже в третий раз, она приурочена к международному Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

"5 декабря в 11:00 уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова даст старт уже ставшему традиционным всероссийскому единому уроку "Права человека" и проведет открытую лекцию студентам МГИМО", — отмечается в сообщении.

В частности, в ходе выступления федеральный омбудсмен расскажет об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и в России.

В течение декабря в рамках образовательного проекта "Права человека" в субъектах страны пройдут встречи учащихся с региональными уполномоченными и представителями правозащитного сообщества. Также будут проведены семинары, конкурсы, викторины, дистанционные интерактивные мероприятия.

В 2017-2018 годах в уроке "Права человека" приняли участие 14 млн школьников и студентов.