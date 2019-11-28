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Происшествия

«Держала меня на расстоянии»: Малахов признался в непростых взаимоотношениях с Дорониной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Малахов признался в непростых отношениях с Дорониной
Фото: РИА Новости
86-летняя Татьяна Доронина в прошлом году лишилась должности худрука МХАТа имени Максима Горького. Народная артистка сильно из-за этого расстроилась. А не так давно она пропала. С ней не могли связаться ни коллеги, ни друзья. Как оказалось, актриса находится в больнице.
В передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» появились многие, кто знаком и даже дружит с Дорониной. Ее близкая подруга Лидия Матасова поведала, что общалась с ней две недели назад. Она подтвердила, что артистка до сих пор переживает из-за того, что лишилась своего детища.
«У нас с ней правда непростые взаимоотношения. Я много раз признавался ей в любви, говорил, что хочу сделать с ней интервью. Она всегда держала меня на расстоянии вытянутой руки. Однажды у нас была с ней действительно трогательная встреча не под камерами у нее в театре. Длинный красивый вечер о жизни, о творчестве. Потом мы несколько раз пересекались, я видел ее на патриарших службах, но она была вдалеке. И мне сегодня, как гражданину, человеку, просто журналисту, очень хочется поддержать ее и сказать, что таких, как я, десятки, сотни, тысячи людей», — рассказал сам Малахов.
Пришла в студию и артистка Юлия Зыкина. Ее Доронина называет своей дочкой, хотя на самом деле является крестной мамой наследницы Юлии Софии. Она рассказала о том, какая актриса добрая и отзывчивая. По ее словам, Татьяна Васильевна много раз ей помогала. Как известно, артистка пять раз была замужем, но детей у нее нет. Однажды она забеременела двойней, но не оставила детей, так как понимала, что одна не сможет их вырастить. Об этом актриса поведала в интервью Борису Корчевникову. Он вышел на связь со студией из Иерусалима и тоже поддержал звезду театра.
Елена Катышева, которая 30 лет проработала под руководством Дорониной, призналась, что лично не выходила на связь с ней, но ей передают от нее послания, а она, в свою очередь, передает ей цветы и записки. «Как-то пытаемся поддерживать», — отметила женщина. Ситуацию прокомментировал Юрий Поляков, писатель и главный редактор «Литературной газеты». Он считает, что Доронина хранит молчание из-за обиды. «Это молчание от отчаяния. Потому что она очень обижена, конечно, Татьяна Васильевна очень обижена», — высказался мужчина. Поляков назвал актрису национальным достоянием и отметил, что она создала эталонный русский театр.
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Теги:
Общество , Борис Корчевников , Лидия Матасова , Елена Катышева , Андрей Малахов , Татьяна Доронина , Юрий Поляков , Литературная газета
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